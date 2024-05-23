Завод «Москвич» сократил производство электромобилей «Москвич 3е» в 135 раз
Производство электромобилей «Москвич 3е» в 2024 году сократилось в 135 раз, передает «Газета.Ru» со ссылкой на справку Минпромторга России.
Так, АО «Московский автомобильный завод Москвич» выпустил в этом году 37 электромобилей «Москвич 3е» и больше выпускать не планирует. В минувшем году с конвейера сошли 5005 экземпляров «Москвич 3е».
В декабре 2023 года гендиректор «КамАЗа», технологического партнера «Москвича», Сергей Когогин говорил, что продажи «Москвич 3е» оказались ниже ожиданий.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике до 30% при полном цикле сборки, но цена на запчасти и компоненты все равно привязана к валютному курсу.
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