Завод «Москвич» сократил производство электромобилей «Москвич 3е» в 135 раз

Производство электромобилей «Москвич 3е» в 2024 году сократилось в 135 раз, передает «Газета.Ru» со ссылкой на справку Минпромторга России.

Продажи автомобилей «Москвич» резко сократились в апреле 2024 года

Так, АО «Московский автомобильный завод Москвич» выпустил в этом году 37 электромобилей «Москвич 3е» и больше выпускать не планирует. В минувшем году с конвейера сошли 5005 экземпляров «Москвич 3е».

В декабре 2023 года гендиректор «КамАЗа», технологического партнера «Москвича», Сергей Когогин говорил, что продажи «Москвич 3е» оказались ниже ожиданий.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике до 30% при полном цикле сборки, но цена на запчасти и компоненты все равно привязана к валютному курсу.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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