Завод «Кристалл» выиграл два судебных дела против Jagermeister
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» выиграл два судебных спора с немецкой компанией Mast-Jagermeister SE, пишет ТАСС.
Производитель травяного ликера Jagermeister подал против российского завода иски, требуя прекратить пользоваться товарными знаками Alter Heiler и Konig Heiler. По мнению немецкой компании, стиль оформления алкогольных напитков слишком похож на Jagermeister.
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исков. 25 декабря Арбитражный суд Калужской области рассмотрит встречный иск «Кристалла» в размере свыше 500 миллионов рублей.
Mast-Jagermeister SE ушла с рынка России в ноябре 2022 года. Тогда же калужский завод начал поставлять ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, отмечает «Радиоточка НСН».
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