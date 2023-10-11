Завод хлебобулочных изделий ввели в эксплуатацию в Ново-Переделкино

На западе Москвы в районе Ново-Переделкино после реконструкции ввели в эксплуатацию завод хлебобулочных изделий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общая площадь комплекса пищевой промышленности увеличилась в два раза и превысила порядка 22 тысяч «квадратов». По словам Бочкарева, реконструкция завода внесла важный вклад в одну из главных отраслей РФ по обеспечению населения продуктами первой необходимости.

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Так, благодаря пристроенной части переменной этажности на заводе появились дополнительные инженерно-технические, производственные и складские помещения с автоматизированной системой хранения. Новые корпуса были облицованы трехслойными сэндвич-панелями с негорючим минераловатным утеплителем.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что при реконструкции применяли оптимальные объемно-планировочные решения и установили наружные ограждающие конструкции с повышенными теплозащитными характеристиками. По его словам, для специализированного транспорта обеспечены удобные проезды к зданию для разгрузки и погрузки товаров.

Войстратенко подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству строительно-монтажных работ на объектах промышленной инфраструктуры столицы. Он добавил, что на этапе строительства завода в Ново-Переделкино прошло 11 выездных проверок.

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ФОТО: РИА Новости
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