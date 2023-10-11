Завод хлебобулочных изделий ввели в эксплуатацию в Ново-Переделкино

На западе Москвы в районе Ново-Переделкино после реконструкции ввели в эксплуатацию завод хлебобулочных изделий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общая площадь комплекса пищевой промышленности увеличилась в два раза и превысила порядка 22 тысяч «квадратов». По словам Бочкарева, реконструкция завода внесла важный вклад в одну из главных отраслей РФ по обеспечению населения продуктами первой необходимости.