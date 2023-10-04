Ефимов: Благодаря инвестпроектам на заводах в Москве появятся новые производства
В рамках реализации 13 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) инвесторы проводят ряд работ на территориях заводов, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Благодаря этому в городе появятся производства лекарственных средств, ветеринарных медизделий, лифтового оборудования, а также инженерный центр электроники и другие объекты», - сказал Ефимов.
Он добавил, что под их размещение город выделил 38,5 гектара земли. В общей сложности благодаря развитию проектов будут трудоустроены около 4,3 тысячи человек. Общая площадь объектов превысит 300 тысяч квадратных метров.
Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что благодаря новым объектам один из столичных мясоперерабатывающих заводов сможет снизить затраты на логистику и ремонт, а сэкономленные деньги направить на развитие производства и увеличения объемов выпуска продукции.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь уточнил, что договоры аренды были заключены в период с 2017 по 2022 годы.
«Два из них – по льготной ставке один рубль в год», - добавил Гаман.
Благодаря реализации масштабных инвестпроектов Москва получает новые рабочие места, предприятия и продукцию, а застройщик – значительные льготы, которые можно направить на развитие производства или инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru