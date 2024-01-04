Завод елочных игрушек стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Изготовитель елочных игрушек «ЮниОпт», выпускающий продукцию под брендом «КОЛОМЕЕВ», стал участником нацпроекта «Производительность труда» в преддверии Нового года. Об этом сообщили представители столичного Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Будучи участником нацпроекта, предприятие намерено заняться оптимизацией производства елочных игрушек для увеличения мощности производственных процессов и наращивания объема выпуска продукции. Такое решение продиктовано увеличением спроса на елочные игрушки.

В рамках проекта сотрудники столичного Регионального центра компетенций вместе с работниками предприятия проанализируют потери на производстве и устранят их. Сотрудники завода пройдут обучение методикам бережливого производства, позволяющим культивировать на фабрике культуру непрерывных улучшений. Благодаря этому организация сможет наращивать объемы производства по меньшей мере на 5% каждый год.

Процесс производства елочных игрушек включает в себя пять этапов: стеклодувы из полых стеклянных трубок выдувают игрушку, постоянно нагревая стекло, покрывают игрушку серебром изнутри, лакируют ее, сушат, вручную расписывают красками и присыпают блестками, декорируют стразами или текстильными элементами. В некоторые прозрачные шары помещают искусственный снег и другие мелкие элементы декора.

Компания «ЮниОпт» была создана в 2016 году. Она выпускает игрушки-куклы, новогодние украшения и стеклянные елочные игрушки. Сотрудники фабрики бережно хранят советские и российские традиции изготовления игрушек. На заводе представлена полная коллекция игрушек, производившихся в СССР с середины XX века.

Нацпроект «Производительность труда» с начала 2022 года помогает наращивать объемы производимой продукции и уменьшать издержки производства, не прибегая к дополнительным расходам. Реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города.

