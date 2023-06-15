«Зависит от температуры»: Эксперт объяснил причину колебания цен на газовом рынке

Жаркая погода в европейских странах способствует росту цены на газ, рассказал НСН Игорь Юшков.

Рост цен на газ во многом объясняется повышением температуры в странах Европы, при этом с точки зрения баланса спроса и предложения ничего не изменилось. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В четверг, 15 июня, цена газа на европейском рынке достигла $500 за тысячу кубометров. За сутки газ подорожал более чем на 13%.

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«[Цена на газ растет] во многом из-за температуры. Она повышается в Европе, в некоторых странах устанавливается жаркая погода, и мы видим возврат к стандартной ситуации, которая сформировалась за много лет, когда у Европы есть летний пик потребления энергии. Они потребляют много энергии на кондиционирование», - сказал Юшков.

Он прогнозирует снижение цен в первые два осенних месяца, а стоимость газа зимой будет определяться в зависимости от погодных условий.

«Я думаю, что в сентябре-октябре тоже будет снижение цен. А зимой все будет зависеть от температуры. Если она будет стандартной, а не такой теплой, как в прошлом году, то мы опять увидим подорожание газа», - добавил он.

Жаркая погода является основным фактором резкого роста цен на ресурс, при этом баланс спроса и предложения на рынке остался прежним, отметил собеседник

«Многие боятся, что сейчас повторится та же история прошлых годов, когда была засуха, и уже сейчас начинают скупать газ на бирже, поэтому он резко пошел вверх. Поэтому я считаю, что погодный фактор – основной. С точки зрения баланса спроса и предложения ничего не поменялось», - резюмировал Юшков.

Три недели назад цена газа в Европе упала до уровня 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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