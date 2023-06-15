«Зависит от температуры»: Эксперт объяснил причину колебания цен на газовом рынке

Рост цен на газ во многом объясняется повышением температуры в странах Европы, при этом с точки зрения баланса спроса и предложения ничего не изменилось. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В четверг, 15 июня, цена газа на европейском рынке достигла $500 за тысячу кубометров. За сутки газ подорожал более чем на 13%.