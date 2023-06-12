СМИ: ЕС рассматривает возможность хранения газа в хранилищах на Украине
Евросоюз рассматривает возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины для предотвращения зимнего энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, такое решение могут принять из-за переизбытка газа в ЕС: подземные хранилища сообщества заполнены более чем на 70%. Вероятно, топливо разместят в Бильче-Волицко-Угерском хранилище в 96 км от Польши, которое вмещает до 17 млрд кубометров газа. Меры могут стать важной частью усилий ЕС по обеспечению безопасности поставок топлива и «противодействию» Москве.
«Хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — отметили в немецкой коммунальной компании RWE AG.
При этом отмечается, что стоимость топлива должна упасть достаточно низко, чтобы сделать хранение на Украине «жизнеспособным», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru