Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
По итогам 2023 года доля экспорта в структуре экономики России оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Так, в 2023 году экспорт обеспечил 23,3% ВВП, а средняя доля в 2011–2022 годах — 27,5%.
По данным Банка России, в 2023 году экспорт товаров и услуг составил $465,4 млрд, что на 27% меньше, чем в 2022 году.
Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
- Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек
- Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
- Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
- СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
- МВД разработало законопроект по ужесточению госконтроля в сфере миграции
- Москвичей предупредили о грозе в отдельных районах
- Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах
- Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru