Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х

По итогам 2023 года доля экспорта в структуре экономики России оказалась рекордно низкой с середины 1990-х годов, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в 2023 году экспорт обеспечил 23,3% ВВП, а средняя доля в 2011–2022 годах — 27,5%.

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По данным Банка России, в 2023 году экспорт товаров и услуг составил $465,4 млрд, что на 27% меньше, чем в 2022 году.

Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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