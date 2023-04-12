Завершен монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»

Заммэра также добавил, что отстойно-ремонтный корпус является частью основного пускового комплекса электродепо. Он подчеркнул, что именно здесь поезда проходят осмотр перед выходом на линию, а также получают техобслуживание. Так, на территории депо, в частности, разместятся также ремонтные мастерские и здание мотодепо для техосмотра.

В свою очередь гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что продолжаются работы по монтажу металлоконструкций вспомогательных зданий и сооружений в составе будущего комплекса электродепо «Южное». По его словам, полностью завершены металлоконструкции компрессорной и насосной станций, центрального теплового пункта и водомерного узла.

Маслаков также подчеркнул, что уже ведется устройство металлокаркаса тягово-понизительной подстанции. Она обеспечивает жизнедеятельность всех зданий и сооружений, а также работу инженерных систем и оборудования, добавил он.

