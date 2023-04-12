Завершен монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»
Работы по монтажу металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» полностью закончены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что это один из ключевых этапов при строительстве несущего каркаса здания. По словам Бочкарева, площадь работ составила около 37 тысяч «квадратов», смонтировано порядка трех тысяч тонн конструкций.
Заммэра также добавил, что отстойно-ремонтный корпус является частью основного пускового комплекса электродепо. Он подчеркнул, что именно здесь поезда проходят осмотр перед выходом на линию, а также получают техобслуживание. Так, на территории депо, в частности, разместятся также ремонтные мастерские и здание мотодепо для техосмотра.
В свою очередь гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что продолжаются работы по монтажу металлоконструкций вспомогательных зданий и сооружений в составе будущего комплекса электродепо «Южное». По его словам, полностью завершены металлоконструкции компрессорной и насосной станций, центрального теплового пункта и водомерного узла.
Маслаков также подчеркнул, что уже ведется устройство металлокаркаса тягово-понизительной подстанции. Она обеспечивает жизнедеятельность всех зданий и сооружений, а также работу инженерных систем и оборудования, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru