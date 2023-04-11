Собянин рассказал о строительстве трех новых электродепо столичного метро
В Москве для Большой кольцевой линии и радиальных линий метро строятся три электродепо, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В частности, на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова будет построено электродепо «Аминьевское». На его территории будет около 60 объектов, включая спортивный зал и медицинский кабинет, а работать на нем будут более тысячи человек. «Южное» в районе Братеево будет обслуживать составы Замоскворецкой линии. Мэр отметил, что с открытием этого депо власти города будут обновлять поезда на зеленой ветке. В «Столбово»завершаются подготовительные работы.
Градоначальник добавил, что также находится на стадии проекта электродепо «Бирюлевское» на юге Москвы, которое будет обслуживать одноименную ветку.
По словам мэра, новые депо повысят качество обслуживания составов и сделают поездки пассажиров более комфортными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru