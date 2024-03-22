Завершен монтаж фасадов и кровли в технопарке на севере Москвы
Монтаж фасадных конструкций и кровли завершен застройщиком в технологическом промышленном парке на севере столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, объект в Молжаниновском районе возводится по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
Глава департамента отметил, что реализация этого проекта позволит создать около 600 новых рабочих мест.
В настоящее время продолжаются работы по подготовке основания для устройства промышленного пола, возведению мезонина, монтажу инженерных сетей и оконных конструкций. По завершении строительства резиденты технопарка смогут разместить на его территории свои лаборатории, конструкторские бюро, опытное производство и офисы. Кроме того, там предусмотрено создания наземной стоянки.
«Это второй промышленный объект инвестора, строящийся по программе стимулирования создания мест приложения труда. Уже началось возведение первого завода в составе промышленно-строительного комплекса в Савелках ЗелАО, где по программе МПТ будет создано не менее 556 рабочих мест», – рассказал Овчинский.
На сегодняшний день Правительство Москвы заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru