Завершается прием заявок на ежегодную Национальную премию для журналистов «ФИНКОР»
Завершается прием заявок на ежегодную Национальную премию в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР», подать заявки можно до 25 августа.
Жюри в составе 17 профессионалов оценит экономические и финансовые материалы, которые были опубликованы с 1 августа прошлого года по 1 августа 2023 года. В состав жюри вошли старший банкир «ВЭБ.РФ» Сергей Сторчак, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, президент финансового университета Михаил Эскиндаров, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие.
В этом году премия включает одну новую номинацию - «Телеграм-каналы». Лауреатов наградят 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж».
Отмечается, что премия учреждена в 2022 году Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений совместно с Министерством финансов.
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