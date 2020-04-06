Застройщиков многоквартирных домов временно освободят от штрафов

Правительство России временно отменило штрафные санкции по отношению к застройщикам многоквартирных домов. Мера будет действовать со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.



Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, в этот период строящиеся многоквартирные дома не будут вноситься в реестр проблемных активов. Также отмечается, что решение принято в связи со сложной ситуацией, сложившейся в экономике из-за коронавируса.