Застройщиков многоквартирных домов временно освободят от штрафов
Правительство России временно отменило штрафные санкции по отношению к застройщикам многоквартирных домов. Мера будет действовать со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.
Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, в этот период строящиеся многоквартирные дома не будут вноситься в реестр проблемных активов. Также отмечается, что решение принято в связи со сложной ситуацией, сложившейся в экономике из-за коронавируса.
Мишустин также напомнил, что отрасль перешла на новую схему работы с использованием эскроу-счетов.
«Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства», - сказал глава правительства.
Ранее правительство утвердило размер кредитов, по которым заемщики могут подавать заявление на предоставление кредитных каникул.
Сумма потребительских кредитов для физических лиц не должна превышать 250 тысяч рублей, кредиты индивидуальных предпринимателей, автокредитов — 600 тысяч рублей.
Максимальная сумма для ипотечных кредитов — не более 1,5 млн рублей, сообщает RT.
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