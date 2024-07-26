«Застройщики бьют тревогу»: Цены на квартиры «снизятся» на процент инфляции
Денис Бутовичев заявил НСН, что на фоне повышения ключевой ставки застройщики вынуждены будут сдерживать цены.
На фоне повышения ключевой ставки до 18% застройщики вынуждены будут сдерживать цены на квартиры, заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. При этом в июне текущего года продажи новостроек в России резко выросли на 61% по сравнению с тем же временным промежутком в прошлом году, сообщили в компании ДОМ.РФ. Бутовичев отметил, что уже сейчас рынок недвижимости «встал».
«Ситуация кардинально не поменяется. Все то «хорошее», что мы могли получить от повышения ставки, мы уже получили. Рынок недвижимости стоит, продажи на «вторичке» не идут, на рынке новостроек движение только за счет льготной ипотеки, хотя и там много сомнений. Замерзший рынок у нас уже есть. Оптимисты верили, что ставку понизят, но профессионалы ждали повышения», - отметил он.
По его словам, застройщики в этой ситуации будут вынуждены сдерживать цены, поэтому на деле в ближайшее время квартиры подешевеют на процент инфляции.
«Поэтому рынок недвижимости не оживет, неминуемо придется снижать цены. Вполне возможно, что цены будут номинально оставаться прежними, но фактически будут понижаться. Если цена год не меняется при инфляции в 15%, она на эти проценты фактически снижается. Застройщики бьют тревогу, продажи встали. С другой стороны, прибыли у застройщиков в некоторых случаях даже рекордные. Но ситуация для них ухудшается», - объяснил собеседник НСН.
Повышение ключевой ставки до 18% приведет к тому, что отрасли российской экономики не смогут выйти из стагнации, рост покажут только оборонные предприятия и строительство, заявил ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru