«Застройщики бьют тревогу»: Цены на квартиры «снизятся» на процент инфляции

«Ситуация кардинально не поменяется. Все то «хорошее», что мы могли получить от повышения ставки, мы уже получили. Рынок недвижимости стоит, продажи на «вторичке» не идут, на рынке новостроек движение только за счет льготной ипотеки, хотя и там много сомнений. Замерзший рынок у нас уже есть. Оптимисты верили, что ставку понизят, но профессионалы ждали повышения», - отметил он.

По его словам, застройщики в этой ситуации будут вынуждены сдерживать цены, поэтому на деле в ближайшее время квартиры подешевеют на процент инфляции.

«Поэтому рынок недвижимости не оживет, неминуемо придется снижать цены. Вполне возможно, что цены будут номинально оставаться прежними, но фактически будут понижаться. Если цена год не меняется при инфляции в 15%, она на эти проценты фактически снижается. Застройщики бьют тревогу, продажи встали. С другой стороны, прибыли у застройщиков в некоторых случаях даже рекордные. Но ситуация для них ухудшается», - объяснил собеседник НСН.

Повышение ключевой ставки до 18% приведет к тому, что отрасли российской экономики не смогут выйти из стагнации, рост покажут только оборонные предприятия и строительство, заявил ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».



