Застройщик Москвы примет участие в нацпроекте «Производительность труда»

Правительством Москвы заключено соглашение со строительной компанией «ГК «СУ-555» об участии в национальном проекте «Производительность труда» в рамках специального бизнес-дня Московского урбанистического форума – 2023. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она подчеркнула, что строительство – это одна из пяти приоритетных отраслей, предприятия которых участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

«Его цель - помочь компаниям оптимизировать внутренние и внешние процессы, повысить квалификацию персонала, улучшить качество и сроки выполнения работ, что особенно важно в условиях роста объемов строительства в Москве», – пояснила Багреева.

Компания «ГК «СУ-555» участвует в проектах по строительству муниципальных объектов на территории Москвы и Подмосковья, а также является одним из генподрядчиков в программе реновации жилья в столице.

В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца будущего года в нем сможет ещё принять участие 441 предприятие.

Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный департаменту экономической политики и развития города занимается его реализацией в столице. Заявки на участие принимаются на сайте оператора с обязательным указанием региона – город Москва.

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ФОТО: Мария Багреева и вице-президент ООО ГК "СУ-555" Александр Арифов на подписании соглашения / Пресс-центр Департамента экономической политики и развития города Москвы
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