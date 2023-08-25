Застройщик Москвы примет участие в нацпроекте «Производительность труда»

Правительством Москвы заключено соглашение со строительной компанией «ГК «СУ-555» об участии в национальном проекте «Производительность труда» в рамках специального бизнес-дня Московского урбанистического форума – 2023. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она подчеркнула, что строительство – это одна из пяти приоритетных отраслей, предприятия которых участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

«Его цель - помочь компаниям оптимизировать внутренние и внешние процессы, повысить квалификацию персонала, улучшить качество и сроки выполнения работ, что особенно важно в условиях роста объемов строительства в Москве», – пояснила Багреева.

Компания «ГК «СУ-555» участвует в проектах по строительству муниципальных объектов на территории Москвы и Подмосковья, а также является одним из генподрядчиков в программе реновации жилья в столице.

В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца будущего года в нем сможет ещё принять участие 441 предприятие.

Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный департаменту экономической политики и развития города занимается его реализацией в столице. Заявки на участие принимаются на сайте оператора с обязательным указанием региона – город Москва.

