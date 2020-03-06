Засекреченный экспорт России в 2019 году составил 55 млрд долларов

Экспорт из России засекреченной продукции по разделам таможенной статистики составляет более 55 млрд долларов, сообщает РБК.

Согласно открытым данным ФТС, экспорт из страны товаров скрытых категорий в 2019 году уменьшился на 13% по сравнению с 2018 годом.

Отмечается, что засекреченный экспорт составил 13% всего экспорта российских товаров, который равен 422,8 млрд долларов.

К товарам скрытых категорий относятся в частности оружие и боеприпасы, летательные и космические аппараты, военные корабли, танки, природный газ. Основными импортерами российской продукции этих категорий стали Египет, Алжир, Китай, Индия и США.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2019 году вырос почти на четверть. По ее словам, в зарубежных странах наибольшим спросом пользовались производимые в российской столице электроника, машины и оборудование, товары широкого потребления и пищевая продукция.







