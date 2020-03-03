Сергунина: Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2019 году вырос почти на четверть

В зарубежных странах наибольшим спросом пользовались производимые в Москве электроника, машины и оборудование, товары широкого потребления и пищевая продукция. Об этом заявила во вторник, 3 марта, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2019 году объем несырьевого неэнергетического столицы вырос на 23,2 процента по сравнению с 2018-м и достиг 30,2 миллиарда долларов США (в 2018 году — 24,5 миллиарда).

«Производимые у нас товары в прошлом году поставлялись в 186 стран. В топ-5 отраслей несырьевого неэнергетического экспорта вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления, а также пищевая промышленность», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, экспорт транспортных средств и комплектующих для них выросли на 17 процентов, электроники и электротехники – на 17 процентов, а продуктов пищевой промышленности – на три процента. В целом объем несырьевого неэнергетического экспорта в Великобританию вырос на 484 процента, в Турцию — на 423 процента, в Китай — на 63 процента, в Японию — на 21 процент.

Странами — лидерами по импорту несырьевой неэнергетической продукции столицы в 2019 году стали Великобритания, Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция.



