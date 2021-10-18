Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию подскочил в 8 раз

Экспорт товаров из Белоруссии, данные о которых не обнародуются в официальной статистике, резко вырос. Он составил 8,2 миллиарда долларов за первые семь месяцев текущего года. При этом за весь 2020 год объём так называемых секретных поставок составил 1,6 миллиарда.

Это следует из открытой статистики базы данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), сообщает РБК. Причём в Россию поставки «засекреченной» продукции выросли ещё больше.

Совокупный экспорт из Белоруссии в РФ в январе—июле составил $8,71 млрд, а сумма поставок по открытым группам товарной номенклатуры — $7,42 млрд. Таким образом засекреченный экспорт можно оценить приблизительно в $1,29 млрд, или 14,8% всего белорусского экспорта. Это в восемь раз больше по сравнению с 2020 годом.

Обычно Минск закрывает сведения об объеме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. Однако с нынешнего года в связи с ужесточением санкций Евросоюза и США, к «закрытым» категориям добавились нефть и его производные, минеральные удобрения, тракторы и грузовики.

