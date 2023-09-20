Зарплаты выпускников в транспорте и логистике выросли до 75 тыс рублей

При трудоустройстве в компании в сфере транспорта и логистики вчерашние студенты могут рассчитывать в среднем на 75 тысяч рублей в месяц. 67 тысяч готовы платить в строительстве, недвижимости и сегменте бизнес-услуг.

В агропромышленном комплексе выпускники могут рассчитывать на 63 тысячи рублей, в сфере услуг - на 55 тысяч. Один из самых низких уровней оплаты труда зафиксирован в торговле: молодым специалистам готовы платить 43 тысячи рублей в месяц, пишет газета «Известия».

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ян Талбацкий заявил о росте потребности в рабочих кадрах, сообщает «Радиоточка НСН».

