Зарплаты выпускников в транспорте и логистике выросли до 75 тыс рублей
Транспортные и логистические компании предлагают сотрудникам без опыта максимальный уровень дохода. К такому выводу пришли специалисты СберНПФ и сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру».
При трудоустройстве в компании в сфере транспорта и логистики вчерашние студенты могут рассчитывать в среднем на 75 тысяч рублей в месяц. 67 тысяч готовы платить в строительстве, недвижимости и сегменте бизнес-услуг.
В агропромышленном комплексе выпускники могут рассчитывать на 63 тысячи рублей, в сфере услуг - на 55 тысяч. Один из самых низких уровней оплаты труда зафиксирован в торговле: молодым специалистам готовы платить 43 тысячи рублей в месяц, пишет газета «Известия».
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ян Талбацкий заявил о росте потребности в рабочих кадрах, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зарплаты выпускников в транспорте и логистике выросли до 75 тыс рублей
- Леонид Агутин снялся в сериале «Хрупкое»
- Невролог допустил, что Игорь Николаев вернется на сцену через месяц
- Милонов ничего не знает о запрете депутатам посещать зону СВО
- Нутрицолог призвала есть печень трески при дефиците витамина D
- Алиев: Азербайджан всего за день решил задачи операции в Карабахе
- Аналитик Ващелюк посоветовала россиянам открывать «короткие» вклады
- Fox News: Киев не получит ракеты ATACMS в обозримом будущем
- Новак: дефицита топлива в России нет
- Российские миротворцы эвакуировали 3154 человека в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru