Зарплаты в Москве в 2025 году вырастут на 12%
Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%. Об этом заявила замруководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
Комиссия рассматривает сегодня проект закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
Чиновник отметила, что по итогу нынешнего года рост среднемесячной номинальной заработной платы ожидается на уровне 16%.
В прогнозе социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы говорится, что средняя зарплата жителя Москвы превысит 200 тысяч рублей в 2027 году. Согласно плану, средняя номинальная начисленная зарплата на одного работника в следующем году составит 180,4 тысячи рублей, в 2026-м — 198,5 тысяч, а в 2027-м — 214,3 тысячи. В 2024 году этот показатель оценили в 161,1 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru