Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%
18 августа 202323:28
Размер заработной платы работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России, пишет ТАСС.
Индексация намечена на 1 октября. Подписано соответствующие распоряжение правительства.
Зарплаты повысят стенографистам, экспедиторам, кассирам и другим работникам.
Министерство труда ранее предложило индексировать пенсии дважды в год, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мертвым
- Террорист Брейвик обвинил государство в нарушении его прав
- Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%
- «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ
- Зеленский: Украина пытается ускорить переговоры о членстве в ЕС
- Посол Таиланда в Норвегии вручила российским ученым на Шпицбергене подарок
- При взрыве в центре Донецка погибли три человека
- Шольц исключил отправку солдат ФРГ на Украину
- США и Япония объявили о готовности к переговорам с КНДР
- Страны ЭКОВАС определили дату вторжения в Нигер
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru