Зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%

Размер заработной платы работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России, пишет ТАСС.

В России пересчитают выплаты военным пенсионерам в случае участия в СВО

Индексация намечена на 1 октября. Подписано соответствующие распоряжение правительства.

Зарплаты повысят стенографистам, экспедиторам, кассирам и другим работникам.

Министерство труда ранее предложило индексировать пенсии дважды в год, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЧиновникиДеньгиЗарплаты

Горячие новости

Все новости

партнеры