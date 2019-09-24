Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября
Зарплаты бюджетников, не затронутых «майскими указами» президента, с 1 октября повысится на 4,3%. По данным «Российской газеты», средства на это заложены в федеральном бюджете. Повышение распространяется на все федеральные учреждения - казенные, бюджетные и автономные. Что касается региональных и муниципальных бюджетников, им тоже должны повысить зарплату как минимум на 4,3%, отмечает Ura.ru.
Ранее такие рекомендации разослала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить на это деньги в бюджетах. Повышение должно коснуться нянечек в детских садах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях и других категорий работников.
К слову, накануне НСН писала, что во всех российских регионах по итогам первого полугодия текущего года выросли зарплаты. Лидерами стали Костромская область и республика Тува – 14,7% и 12,4% соответственно. При этом в среднем по стране зарплата выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН заявил, что россияне не замечают улучшения своего материального положения, так как рост их доходов нивелирован повышением НДС и ростом других платежей.
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