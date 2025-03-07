Зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами достигает 40 тысяч рублей
Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России на пике карьеры, когда возраст соискателей составляет от 31 до 40 лет, составляет около 37 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.
Мужчины, в среднем, рассчитывают на оклад в 114 тысяч рублей, а женщины — на 77 тысяч рублей. Гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях продолжает расти, несмотря на высокий спрос на сотрудников и дефицит кадров.
Женщины, как правило, просят меньшие зарплаты, чем мужчины, особенно в таких сферах, как ИТ и финансы, где разрыв достигает 40 тысяч рублей. Ожидания женщин в этих отраслях более занижены, чем в сферах, связанных с фитнесом, юриспруденцией или строительством, где разница составляет всего 9-17 тысяч рублей.
Эксперты объясняют это феноменом «штрафа за материнство», когда женщины согласны на более низкие зарплаты в обмен на гибкость рабочего времени, позволяющую уделять внимание семье и детям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru