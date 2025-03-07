Зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами достигает 40 тысяч рублей

Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России на пике карьеры, когда возраст соискателей составляет от 31 до 40 лет, составляет около 37 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

Мужчины, в среднем, рассчитывают на оклад в 114 тысяч рублей, а женщины — на 77 тысяч рублей. Гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях продолжает расти, несмотря на высокий спрос на сотрудников и дефицит кадров.