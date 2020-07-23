Запрет на импорт топлива предложили снять досрочно

Как уточняет Ura.ru, авторы инициативы объясняют это решение восстановлением спроса на нефть внутри страны, а также завершением карантинных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Временный запрет был введён в конце мая из-за резкого снижения спроса на нефтепродукты в России. Он действует до 1 октября.

В конце июня и начале июля оптовые цены на бензин Аи-95 несколько раз обновляли рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

