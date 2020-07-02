Оптовые цены на бензин АИ-95 продолжают бить рекорды

Рекорды обновлены по стоимости в Санкт-Петербурге (61,78 тысячи рублей) и Москве, где цена АИ-95 впервые превысила 60 тысяч рублей. Биржевая стоимость 95-го бензина в европейской части РФ достигла нового максимума в 58,7 тысячи рублей за тонну.

Как отмечает Life.ru, стоимость бензина «Регуляр-92» выросла до 50,94 тысячи рублей за тонну, летний дизель подорожал до 49,03 тысячи рублей за тонну.

