Заполнение газохранилищ ЕС к зиме грозит убытками в 3 млрд евро
Заполнение газохранилищ ЕС к зиме грозит убытками в 3 млрд евро, сообщает Bloomberg.
Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран Европы цель - заполнять подземные хранилища газа на 90% к началу ноября.
В отрасли отмечают, что цена газа в 2025 году значительно возрастет, что изменит экономические показатели «заполняемости».
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 55% в конце января.
Сейчас Украина ведет работу по организации транзита азербайджанского газа в Европу, заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий. На брифинге дипломат подчеркнул, что обсуждается именно транспортировка азербайджанского топлива, а не газа другого происхождения под его видом.
Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Киев без электричества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru