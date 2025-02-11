Заполнение газохранилищ ЕС к зиме грозит убытками в 3 млрд евро

Заполнение газохранилищ ЕС к зиме грозит убытками в 3 млрд евро, сообщает Bloomberg.

Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран Европы цель - заполнять подземные хранилища газа на 90% к началу ноября.

В отрасли отмечают, что цена газа в 2025 году значительно возрастет, что изменит экономические показатели «заполняемости».

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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 55% в конце января.

Сейчас Украина ведет работу по организации транзита азербайджанского газа в Европу, заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий. На брифинге дипломат подчеркнул, что обсуждается именно транспортировка азербайджанского топлива, а не газа другого происхождения под его видом.

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Киев без электричества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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