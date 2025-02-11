Заполнение газохранилищ ЕС к зиме грозит убытками в 3 млрд евро, сообщает Bloomberg.

Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран Европы цель - заполнять подземные хранилища газа на 90% к началу ноября.

В отрасли отмечают, что цена газа в 2025 году значительно возрастет, что изменит экономические показатели «заполняемости».