Запасы золота в российских банках упали вдвое в конце 2024 года

Суммарные запасы золота в российских банках в конце прошлого года снизились в два раза в сравнении с показателем, зафиксированным осенью 2023 года и опустились ниже отметки в 40 тонн. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Банка России.

По состоянию на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных камнях и металлах, находились в общей сложности 325,4 млрд рублей. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в банках хранились суммарно 38,1 тонны драгметалла.

По данным регулятора, за 12 месяцев резервы на счетах уменьшились на 23,6%. В физическом выражении спад оказался еще более существенным и составил 46,4%, или более 33 тонн.

Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН озвучили главные тренды 2025 года, которые будут диктовать россиянам, во что и когда вкладывать денежные средства, передает «Радиоточка НСН».

