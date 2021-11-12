Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня
Крупнейшие европейские подземные хранилища газа (ПХГ) компании «Газпром» начали пустеть, запасы топлива находятся на критически низком уровне. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные европейских операторов ПХГ.
По данным издания, уровень газа в ПХГ Rehden и Jemgum в Германии оценивается в 9,58% и 87,4% соответственно. В хранилище Haidach в Австрии остается 54,2% топлива, в нидерландском Bergermeer — 30,71%. При этом в Jemgum, Haidach и Bergermeer уже начался отбор топлива.
Как отметили в «Газпроме», в ПХГ топливо хранят и другие компании, поэтому показатели нетто-отбора или закачки необъективны. Уровень заполнения европейских хранилищ самого «Газпрома» остается в три раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
По мнению экспертов, в нынешнем году будет невозможно наверстать отставание холдинга по заполнению хранилищ голубого топлива. Как отметил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко, для этого необходимо закачать как минимум 5 млрд кубометров газа.
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