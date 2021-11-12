Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня

По данным издания, уровень газа в ПХГ Rehden и Jemgum в Германии оценивается в 9,58% и 87,4% соответственно. В хранилище Haidach в Австрии остается 54,2% топлива, в нидерландском Bergermeer — 30,71%. При этом в Jemgum, Haidach и Bergermeer уже начался отбор топлива.

Как отметили в «Газпроме», в ПХГ топливо хранят и другие компании, поэтому показатели нетто-отбора или закачки необъективны. Уровень заполнения европейских хранилищ самого «Газпрома» остается в три раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу.

По мнению экспертов, в нынешнем году будет невозможно наверстать отставание холдинга по заполнению хранилищ голубого топлива. Как отметил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко, для этого необходимо закачать как минимум 5 млрд кубометров газа.

