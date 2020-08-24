Запас валюты у российских банков закончился
Запас валюты у российских банков закончился, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов Райффайзенбанка.
По их оценкам, запас валюты у российских банков на конец июля стал отрицательным, при том, что в начале года этот запас составлял 9,6 млрд долларов.
Это обстоятельство является одним из факторов дальнейшего ослабления рубля, не считая восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты Центробанком России.
Дефицит валюты в российских банках отмечен впервые с сентября 2018 года, сообщает РБК.
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