Запас валюты у российских банков закончился

Запас валюты у российских банков закончился, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов Райффайзенбанка.

В оттоке валюты из российских банков не увидели проблемы

По их оценкам, запас валюты у российских банков на конец июля стал отрицательным, при том, что в начале года этот запас составлял 9,6 млрд долларов.

Это обстоятельство является одним из факторов дальнейшего ослабления рубля, не считая восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты Центробанком России.

Дефицит валюты в российских банках отмечен впервые с сентября 2018 года, сообщает РБК.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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