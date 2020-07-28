В оттоке валюты из российских банков не увидели проблемы

«Ликвидности и так слишком много в мире, из-за этого падает доходность. Так как бизнесу сейчас валюта не нужна, многие процессы внешней торговли остановились, соответственно, банкам не очень-то и нужна валюта. Если где-то она и нужна, то ее можно найти и без такого дорогого источника, как денежные средства населения. Поэтому это та же самая тенденция, что была с рублями, она, соответственно, продолжается и с долларами», - рассказал он.

По его словам, очень интересная ситуация в соотношении пары доллар и евро, а также тем, что резко пошли вверх драгоценные металлы.

«Поэтому я рекомендовал бы не говорить о том, что банкам нужно повышать в обязательном порядке ставки валютных вкладов. Каждый сам решает. Есть те, кто дает больше, есть те, кто дает меньше, есть те, кто не дает ничего. В Европе уже есть даже отрицательные ставки. Валюта не решает проблем ликвидности, потому что валюту тоже надо размещать банкам. А если размещать, то, соответственно, выдавать кредит», - отметил Мехтиев.

Несмотря на отток с валютных депозитов, средства россиян в иностранной валюте в июле росли – на $89,56 миллиарда, подсчитали в Банке России.

