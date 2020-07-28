В оттоке валюты из российских банков не увидели проблемы
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, что банкам невыгодно повышать кредитные ставки по депозитам.
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков после пика кризиса и пандемии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля. Отмечается, что в июне семь из 11 системно значимых российских банков столкнулись с оттоком свыше $600 млн с депозитов в иностранной валюте. Банки предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады, объясняют аналитики.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил причины подобной ситуации. Он считает, что российские банки сохраняют достаточный запас валютной ликвидности, необходимый для операций.
«Ликвидности и так слишком много в мире, из-за этого падает доходность. Так как бизнесу сейчас валюта не нужна, многие процессы внешней торговли остановились, соответственно, банкам не очень-то и нужна валюта. Если где-то она и нужна, то ее можно найти и без такого дорогого источника, как денежные средства населения. Поэтому это та же самая тенденция, что была с рублями, она, соответственно, продолжается и с долларами», - рассказал он.
По его словам, очень интересная ситуация в соотношении пары доллар и евро, а также тем, что резко пошли вверх драгоценные металлы.
«Поэтому я рекомендовал бы не говорить о том, что банкам нужно повышать в обязательном порядке ставки валютных вкладов. Каждый сам решает. Есть те, кто дает больше, есть те, кто дает меньше, есть те, кто не дает ничего. В Европе уже есть даже отрицательные ставки. Валюта не решает проблем ликвидности, потому что валюту тоже надо размещать банкам. А если размещать, то, соответственно, выдавать кредит», - отметил Мехтиев.
Несмотря на отток с валютных депозитов, средства россиян в иностранной валюте в июле росли – на $89,56 миллиарда, подсчитали в Банке России.
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