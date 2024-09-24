«Заносить в дом»: Путин заявил, что инвестировать лучше внутри страны
24 сентября 202414:34
В вопросе частных инвестиций лучше всего делать вложения внутри страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с российским лидером глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф рассказал ему о высокой инвестиционной активности бизнеса в России.
«Лучше всё «заносить в дом». Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - ответил ему Путин.
Ранее Греф заявил, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке в РФ уйдёт полтора-два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru