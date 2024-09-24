«Заносить в дом»: Путин заявил, что инвестировать лучше внутри страны

На встрече с российским лидером глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф рассказал ему о высокой инвестиционной активности бизнеса в России.

«Лучше всё «заносить в дом». Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - ответил ему Путин.

Ранее Греф заявил, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке в РФ уйдёт полтора-два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

