«Заносить в дом»: Путин заявил, что инвестировать лучше внутри страны

В вопросе частных инвестиций лучше всего делать вложения внутри страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с российским лидером глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф рассказал ему о высокой инвестиционной активности бизнеса в России.

«Лучше всё «заносить в дом». Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - ответил ему Путин.

Ранее Греф заявил, что на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке в РФ уйдёт полтора-два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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