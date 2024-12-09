Зампред: ЦБ России выпустит обновлённую купюру 1000 рублей к концу 2025 года

Центробанк России планирует выпуск купюры достоинством в тысячу рублей с новым дизайном в конце 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя регулятора Сергея Белова.

Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано

По его словам, называть конкретную дату очень сложно. В голосовании за выбор символов для новой банкноты приняли участие около 300 тыс. человек.

За процессом можно будет следить на сайте ЦБ в режиме реального времени. Выбрать предлагается из 25 изображений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ДеньгиЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры