Замглавы МИД назвал необходимым переход со SWIFT на более защищенные механизмы

Россия считает необходимостью постепенный переход от международной системы межбанковских платежей SWIFT на механизмы, защищенные от внешнего давления. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в беседе с ТАСС.

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«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — отметил замминистра.

Панкин подчеркнул, что с этой целью развивается Система передачи финансовых сообщений Центробанка.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Платежные СистемыМИД РФ
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