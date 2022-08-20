Замглавы МИД назвал необходимым переход со SWIFT на более защищенные механизмы
Россия считает необходимостью постепенный переход от международной системы межбанковских платежей SWIFT на механизмы, защищенные от внешнего давления. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в беседе с ТАСС.
«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — отметил замминистра.
Панкин подчеркнул, что с этой целью развивается Система передачи финансовых сообщений Центробанка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- Пушков: Канада приготовилась бросить Европу «на произвол судьбы»
- СМИ: Иран отказался от одного из требований по ядерной сделке
- В МИД рассказали о сокращении использования доллара во взаиморасчетах между странами ЕАЭС
- СМИ: Испания отвернулась от Украины
- Власти Запорожской области рассказали об усилении систем ПВО в районе ЗАЭС
- НМ ДНР: Подразделение ВСУ сдалось силам республики после переписки в Telegram
- Эксперт заявил о снижении заболеваемости пневмонией у пациентов с новыми линиями «омикрона»
- В Пентагоне заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия
- Португалия выступила против ограничений на въезд в ЕС для россиян
- Черногорский парламент вынес вотум недоверия правительству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru