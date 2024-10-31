Замглавы ФТС: Объём внешней торговли РФ может превысить 700 млрд долларов

Несмотря на постоянно растущее санкционное давление России удалось перестроить логистику и свой финансовый контур. Об этом в интервью RT заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

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По его словам, сильно упала торговля с Евросоюзом и странами Запада, в том числе с США. Вместо них в список главных партнёров вошли Китай, Индия, Турция и государства ЕАЭС, например, Белоруссия и Казахстан.

«Торговля не рухнула, а по отдельным показателям в предыдущие годы она даже росла... Думаю, что, если по итогам 2024 года мы превысим значение 700 млрд долларов, это будет хороший год», - заключил он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил Евросоюзу усилить санкции для подрыва нефтяного экспорта из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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