ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из РФ через Украину

Евросоюз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсона.

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«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», - заявил он на заседании Европарламента.

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит 40 миллиардов кубометров газа в год истекает в 2024 году. На данный момент российская компания поставляет газ через территорию Украины в Словакию, Австрию и Италию, также через «Турецкий поток» в Македонию, Хорватию, Венгрию, Грецию, Сербию и Боснию.

Ранее в Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа. По словам министра энергетики страны Леоноре Гевесслера, в 2022 году компания «Газпром» сократила объем поставок в одностороннем порядке, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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