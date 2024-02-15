ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из РФ через Украину

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», - заявил он на заседании Европарламента.

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит 40 миллиардов кубометров газа в год истекает в 2024 году. На данный момент российская компания поставляет газ через территорию Украины в Словакию, Австрию и Италию, также через «Турецкий поток» в Македонию, Хорватию, Венгрию, Грецию, Сербию и Боснию.

Ранее в Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа. По словам министра энергетики страны Леоноре Гевесслера, в 2022 году компания «Газпром» сократила объем поставок в одностороннем порядке, «Радиоточка НСН».

