«Замена Ирландии»: Доля российского виски на рынке приблизилась к 70%
Павел Шапкин заявил НСН, что зарубежный алкоголь приезжает в Россию через Латвию, обходя санкции.
Сегодня на рынке России лидирующие позиции занимает виски отечественного розлива – около 70%, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН.
Латвия в прошлом году отгрузила России виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, втрое обогнав по этому показателю остальных поставщиков, следует из открытых статистических данных. Шапкин рассказал, что зарубежный крепкий алкоголь сегодня зачастую попадает в Россию именно через Латвию.
«Часть алкоголя маркируется именно в Латвии, в силу логистики туда везут алкоголь из разных стран, чтобы там маркировать и привезти в Россию. Это не значит, что в Латвии вдруг стали виски производить в огромном количестве. Это обход санкций. Страны везут дистиллят не в Россию официально. Заводы наши заинтересованы в таких поставках. Так получилось, что Латвия стала всем удобной в этом смысле. Латвия со всех этих сделок имеет процент. Сама Латвия нам ничего не поставляет», - объяснил он.
По его словам, сегодня на российский рынок виски доставляют из Ирландии, Шотландии, Америки, Японии и Китая, но 70% приходятся на алкоголь отечественного розлива.
«Сегодня на рынке России в основном виски отечественного производства – около 70%. Российского розлива, не производства именно по полному циклу. Остальные 30% - это поставки из Ирландии, Шотландии, Америка по-прежнему возит сюда товар через параллельный импорт. Это также Япония, Китай, Индия. Индия сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке виски. Поставки идут и из других стран», - рассказал собеседник НСН.
Ранее российский производитель алкоголя Ladoga начал производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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