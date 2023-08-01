Закупки Турции из России в июне снизились до досанкционного уровня

В первый месяц лета Китай обошел РФ в качестве крупнейшего поставщика товаров в Турцию. При этом Россия занимала первое место среди импортеров по итогам 2022 года.

Турецкий импорт из России в июне по сравнению с маем ($4,57 млрд) сократился на 36%, по сравнению с июнем прошлого года ($5,1 млрд) — на 43%. Показатели снизились до досанкционного уровня 2021 года, отмечает «Свободная пресса».

В первой половине года Анкара ввезла российских товаров на $24,7 млрд — на 10,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет RT.

Эксперты отмечают, что в июне Турция снизила закупки не только из РФ: совокупный импорт республики упал на 17,5% ($5,5 млрд) год к году. Ситуацию связывают с макроэкономической ситуацией — резким ослаблением лиры — и изменением экономической политики Турции после президентских выборов в мае.

