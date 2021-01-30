Закрывшиеся 31 января кафе и магазины не получат денежной компенсации

«Мы не закрываем их по требованию, мы им рекомендуем закрыться. И в принципе такая практика существует: на 9 мая так же все закрываются, на какие-то другие даты. Поэтому никаких компенсаций не предусмотрено. Коллеги знают, что в центре города часто проходят разные акции, мероприятия, поэтому для них это стандартный формат», - цитирует представителя мэрии издание «Подъем».

Ранее стало известно, что 31 января состоится очередная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, которую не санкционировали власти. В это время закроют семь станций метро, прекратят работу магазины, кафе и рестораны.

В субботу, 30 января, полиция призывает граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях. Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться, заверили в МДВ.

