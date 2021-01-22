Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам вновь внесён в Госдуму

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона о возобновлении приостановленной в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам несправедливо, «поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами».

Справедливороссы ссылаются на данные Пенсионного фонда России (ПФР), согласно которым в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, а средняя пенсия составляет 16,5 тысяч рублей. По оценке депутатов, на реализацию законопроекта в 2021 году потребуется около 71 млрд рублей.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

