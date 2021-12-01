Закон об увеличении МРОТ одобрили в Совфеде

Увеличить МРОТ предложил президент Владимир Путин. Согласно поправкам, которые были внесены главой государства, размер выплаты устанавливается на уровне 13 890 рублей в месяц с 1 января 2022 года.

Ранее Путин заявил, что МРОТ необходимо увеличить «одновременно с индексацией размера прожиточного минимума», сообщает RT. Российский лидер предложил проиндексировать выплату на 8,6%.