Закон об увеличении МРОТ одобрили в Совфеде
Совет Федерации одобрил правительственный закон, согласно которому в 2022 году в России увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Увеличить МРОТ предложил президент Владимир Путин. Согласно поправкам, которые были внесены главой государства, размер выплаты устанавливается на уровне 13 890 рублей в месяц с 1 января 2022 года.
Ранее Путин заявил, что МРОТ необходимо увеличить «одновременно с индексацией размера прожиточного минимума», сообщает RT. Российский лидер предложил проиндексировать выплату на 8,6%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru