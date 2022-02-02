Закон о спецзоне на Курилах может вступить в силу в течение двух месяцев
Закон о преференциальном режиме на Курильских островах может вступить в силу в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу реализации инвестиционных проектов в Приморье.
Как отметил полпред, закон «особенный»: вводит запрет на любые проверки бизнеса сроком на пять лет и на 20 лет освобождает инвесторов от обязанностей налогоплательщиков, отмечает RT.
«Я хочу обратить ваше внимание на этот режим, потому что, на мой взгляд, он создает такие беспрецедентные возможности, и ими надо пользоваться», — цитирует Трутнева ТАСС.
Ранее Госдума одобрила законопроект о введении режима свободной таможенной территории на Курилах. Кроме того, документ предусматривает освобождение компаний, ведущих бизнес на островах, от уплаты налогов на прибыль, землю, транспорт и имущество. Также планируется снизить страховые взносы для этих предприятий до 7,6%, пишет РИА ФАН.
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