Закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах могут принять в начале 2022 года
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что закон о специальном льготном режиме для бизнеса на Курильских островах направлен в Госдуму.
По его словам, в настоящее время идёт работа по подготовке документа. Он также выразил надежду, что примут закон в начале 2022 года.
«Уверен, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами», - подчеркнул Трутнев .
Вице-премьер добавил, что после принятия документа в первую очередь власти будут разбираться с механизмом предоставления земли.
Ранее российские военные приступили к тренировке со стрельбами, которая проходит на островах Курильской гряды, сообщает RT.
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