Закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах могут принять в начале 2022 года

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что закон о специальном льготном режиме для бизнеса на Курильских островах направлен в Госдуму.

В Японии раскритиковали идею о налоговом режиме на Курилах

По его словам, в настоящее время идёт работа по подготовке документа. Он также выразил надежду, что примут закон в начале 2022 года.

«Уверен, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами», - подчеркнул Трутнев .

Вице-премьер добавил, что после принятия документа в первую очередь власти будут разбираться с механизмом предоставления земли.

Ранее российские военные приступили к тренировке со стрельбами, которая проходит на островах Курильской гряды, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектБизнесКурильские ОстроваКурилы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры