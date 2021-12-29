Закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах могут принять в начале 2022 года

По его словам, в настоящее время идёт работа по подготовке документа. Он также выразил надежду, что примут закон в начале 2022 года.

«Уверен, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами», - подчеркнул Трутнев .

Вице-премьер добавил, что после принятия документа в первую очередь власти будут разбираться с механизмом предоставления земли.

Ранее российские военные приступили к тренировке со стрельбами, которая проходит на островах Курильской гряды, сообщает RT.

