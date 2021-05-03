Захарова пояснила возможность отключения России от SWIFT

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический», - цитирует Захарову Газета.ru.

Официальный представитель ведомства добавила, что ведется работа, направленная на возможное сокращение экономического ущерба от ограничения России к привычным международным платежным системам.

Альтернативным инструментом SWIFT можно считать «Систему передачи финансовых сообщений» Сбербанка, сообщает Рен ТВ.

Ее пользователями являются свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах, отмечает URA.RU.

Напомним, в воскресенье, 3 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».

«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действия в последний месяц вынужден употреблять», - пояснил Тосунян.

