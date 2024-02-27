Загрутдинов: Более 200 объектов недвижимости построят на средства Москвы за год

В 2024 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию более 200 объектов недвижимости. В общей сложности будет построено 5,2 млн. квадратных метров. Такие данные привёл журналистам глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, это почти на 2 млн. квадратных метров больше, чем было построено в минувшем году.

«Лимит на реализацию адресной инвестиционной программы города Москвы и программы реновации в 2024 году составляет 1 099,7 млрд рублей. Основные средства, выделенные в текущем году, будут направлены, в первую очередь, на строительство жилья и социальных объектов по программе реновации», - отметил Загрутдинов.

Сегодня на стадии проектирования и строительства находится 460 домов, из которых до конца года будет сдано более 100. При этом планируются снести более 150 домов. С начала реализации программы реновации в 2018 году в новые квартиры уже переселено почти 130 тыс. жителей. Ещё 53 тысячи граждан получат ключи от квартир в ближайшие 10 месяцев. А через три-четыре года, по заверениям Загрутдинова, будут переселять порядка 80 тысяч человек в год.

Отвечая на вопрос о том, как идёт работа по достройке проблемных объектов для обманутых дольщиков, глава Департамента сообщил, что достраивается восемь проблемных объектов. Три из них строятся на территории Новой Москвы: это ЖК «Легенда» в Троицке, ЖК «Марушкино» и ЖК «Воскресенское» в одноименных поселениях. Кроме этого, в ближайшее время начнётся выдача ключей дольщикам проблемного дома в Кокошкине. Ещё шесть жилых комплексов должны быть достроены в этом году.

Говоря о программе строительства объектов здравоохранения, глава Депстроя сообщил, что в текущем году будет введён в эксплуатацию флагманский центр на территории больницы им. Буянова и практически готов корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке. В ближайшие три года в границах старой Москвы построят 8 поликлиник. Помимо этого, строительство 3 поликлиник ведётся в Крюково, Зеленограде и в районе Некрасовка.

Как подчеркнул Загрутдинов, строители уделают большое внимание возведению объектов образования. Так в текущем году за счет бюджета Москвы планируется ввести в эксплуатацию 16 учебных заведений: 14 школ или учебных корпусов на 7 475 мест и 2 детских сада на 450 мест. Из них две большие школы будут сданы в ТиНАО.

Также до конца года в Москве должны появиться 4 объекта культуры. Среди них Загрутдинов отметил многофункциональные культурно-досуговые центры в районах Северное Бутово и Южное Медведково. Касаясь строительства спортивных сооружений, глава Депстроя напомнил о том, что в феврале уже был введён в эксплуатацию ФОК «Раменки» и продолжается строительство семи спортивных объектов. Новые оздоровительные комплексы должны появиться в районах Зябликово, Гольяново, Москворечье-Сабурово, Южное Бутово, Алексеевский и Крюково. В Лужниках начнутся строительство Спортивно-стрелкового клуба и реконструкция Ледового Дворца спорта.

