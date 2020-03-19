Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Так, стоимость нефти Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE растет на 12,42% до 27,97 долларов за баррель.

Ранее стоимость Brent показала сильное падение, опустившись ниже 25 долларов за баррель. На фоне таких колебаний стоимости "черного золота" наблюдается падение курса рубля. Так, накануне на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.



