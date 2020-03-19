Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%
19 марта 202020:16
Нефть марки Brent показала рост более чем на 12%. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость нефти Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE растет на 12,42% до 27,97 долларов за баррель.
Ранее стоимость Brent показала сильное падение, опустившись ниже 25 долларов за баррель. На фоне таких колебаний стоимости "черного золота" наблюдается падение курса рубля. Так, накануне на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News