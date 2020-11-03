Задолженность ликвидированного Минкавказа составила 3 млрд рублей

Дебиторская задолженность министерства России по делам Северного Кавказа на момент ликвидации составила три миллиарда рублей, сообщили в Счётной палате РФ.



В ведомстве уточнили, что 80% имеющейся задолженности приходится на республики Южная Осетия и Абхазия, и она подлежит списанию при предоставлении отчётности о выполненных работах, которые предусмотрены двухсторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи.



Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова отметила, что также была установлена просроченная задолженность более 590 миллионов рублей у находящегося в ведении министерства ФГУ «Южная дирекция реализации программ и проектов» - в настоящее время компания проходит процедуру банкротства, так как с ней своевременно не рассчитались поставщики и исполнители работ.

Также выявлены нарушения при списании имущества, принадлежащего Минэкономразвития и находящегося в распоряжении Минкавказа - процедура выполнена без оправдательных документов и согласования собственника, что привело к риску утраты 487 единиц движимого имущества на общую сумму три миллиона рублей.

По словам аудитора, процедура ликвидации Минкавказа оказала негативный эффект на реализацию госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Орлова заявила, что неудовлетворительное финансовое состояние хозяйствующих субъектов-банкротов, а также длительность проведения процедур банкротства, может привести к тому, что имеющуюся задолженность не удастся взыскать в полном объёме.

