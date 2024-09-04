«Тяжелейший труд!»: Депутат Яровая предложила строить жилье для рыбаков

Необходимо подумать над тем, чтобы строить жилье для рыбаков на Дальнем Востоке, для этого необходим большой социальный проект, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент НСН.

«Уже благодаря состоявшимся решениям получила для Камчатки миллиард рублей для строительства школ. Это уже вклад рыбаков и реальный результат. Важно в таком диалоге обсуждать эти вопросы, потому что тогда и рыбак понимает, что средства, которые он отдал государству, имеют объективное вложение. Но здесь есть и другая задача – рабочие места. Рабочие места, которые сегодня заполняют, это жители каких регионов? Когда мы говорим, что нам нужно закрепить население на Дальнем Востоке, значит, может быть, нужно решать проблему строительства жилья именно для рыбаков? Тогда должен быть большой государственный социальный проект, ориентированный на то, что мы эту отрасль воспринимаем как системообразующую, что она дает государству прибыль. Труд рыбака – тяжелейший труд», – сказала Яровая.