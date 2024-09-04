«Тяжелейший труд!»: Депутат Яровая предложила строить жилье для рыбаков
Необходимо подумать над тем, чтобы строить жилье для рыбаков на Дальнем Востоке, для этого необходим большой социальный проект, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент НСН.
«Уже благодаря состоявшимся решениям получила для Камчатки миллиард рублей для строительства школ. Это уже вклад рыбаков и реальный результат. Важно в таком диалоге обсуждать эти вопросы, потому что тогда и рыбак понимает, что средства, которые он отдал государству, имеют объективное вложение. Но здесь есть и другая задача – рабочие места. Рабочие места, которые сегодня заполняют, это жители каких регионов? Когда мы говорим, что нам нужно закрепить население на Дальнем Востоке, значит, может быть, нужно решать проблему строительства жилья именно для рыбаков? Тогда должен быть большой государственный социальный проект, ориентированный на то, что мы эту отрасль воспринимаем как системообразующую, что она дает государству прибыль. Труд рыбака – тяжелейший труд», – сказала Яровая.
Она отметила, что количество поощрений для рыбаков, которые есть на ведомственном уровне, пока недостаточно.
«Считаю, что количество тех моральных поощрений, которые есть на ведомственном уровне, еще пока недостаточно. Нам нужно как больше благодарить и продолжать те рыбацкие династии, которые всегда были в нашей стране. Я предлагаю нам сегодня выйти с пониманием того, что нам нужно сделать для рыбаков, для семьи рыбаков», – добавила она.
Ранее Ирина Яровая предложила включить рыбу в рационы питания школ и социальных учреждений России, организовав прямые поставки такой продукции от производителей страны по доступным ценам, передает «Радиоточка НСН».
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