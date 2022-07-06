«Забыть, как о колхозах!» Дерипаска назвал госкапитализм «плесенью»

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что России следует отказаться от госкапитализма, который является бессмысленным и тупиковым путем развития.

«Госкапитализм — бессмысленный и тупиковый путь развития, про который необходимо забыть окончательно в этот переломный период истории нашей страны. (…) О нём нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех», - написал Дерипаска в Telegram.

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По его мнению, России также следует декриминализировать предпринимательскую деятельность и выпустить из тюрем всех обвиняемых по экономическим статьям, которые согласны на внесение залога.

Накануне миллиардер Владимир Потанин подтвердил согласие «Норильского никеля» на начало процесса обсуждения слияния с «Русалом», основателем которого является Дерипаска.

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:ЭкономикаГоскорпорацииОлег Дерипаска
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