«Забыть, как о колхозах!» Дерипаска назвал госкапитализм «плесенью»
Миллиардер Олег Дерипаска считает, что России следует отказаться от госкапитализма, который является бессмысленным и тупиковым путем развития.
«Госкапитализм — бессмысленный и тупиковый путь развития, про который необходимо забыть окончательно в этот переломный период истории нашей страны. (…) О нём нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех», - написал Дерипаска в Telegram.
По его мнению, России также следует декриминализировать предпринимательскую деятельность и выпустить из тюрем всех обвиняемых по экономическим статьям, которые согласны на внесение залога.
Накануне миллиардер Владимир Потанин подтвердил согласие «Норильского никеля» на начало процесса обсуждения слияния с «Русалом», основателем которого является Дерипаска.
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