«Забыть, как о колхозах!» Дерипаска назвал госкапитализм «плесенью»

По его мнению, России также следует декриминализировать предпринимательскую деятельность и выпустить из тюрем всех обвиняемых по экономическим статьям, которые согласны на внесение залога.

Накануне миллиардер Владимир Потанин подтвердил согласие «Норильского никеля» на начало процесса обсуждения слияния с «Русалом», основателем которого является Дерипаска.

