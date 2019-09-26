За вклады в валюте россиянам придется заплатить

В России намерены ввести отрицательные ставки по вкладам в иностранной валюте. Об этом сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».

Предполагается, что Госдума рассмотрит этот законопроект в октябре.

В Европе аналогичные меры уже действуют на протяжении нескольких лет, передает Ura.ru. Банк России сейчас обсуждает нововведение с коммерческими банками. В финансовых организациях к отрицательным ставкам относятся с осторожностью, а Минфин поддерживает.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что мы дожили до момента, когда доллары в РФ оказались не нужны.







