За вклады в валюте россиянам придется заплатить
В России намерены ввести отрицательные ставки по вкладам в иностранной валюте. Об этом сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».
Предполагается, что Госдума рассмотрит этот законопроект в октябре.
В Европе аналогичные меры уже действуют на протяжении нескольких лет, передает Ura.ru. Банк России сейчас обсуждает нововведение с коммерческими банками. В финансовых организациях к отрицательным ставкам относятся с осторожностью, а Минфин поддерживает.
Ранее экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что мы дожили до момента, когда доллары в РФ оказались не нужны.
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