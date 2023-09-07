За полгода резиденты «Технополиса Москва» увеличили инвестиции в развитие
Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие почти 21 миллиард рублей за первую половину текущего года. Данный результат в 1,2 раза больше показателей за первые шесть месяцев 2022 года. Такую статистику обнародовал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Особая экономическая зона развивается в том числе благодаря кластерному подходу. Лидерами по вложениям в развитие своего производства стали компании, выпускающие микроэлектронику – около 12 миллиардов рублей за январь – июнь 2023 года.
«Представители данной отрасли выпускают свыше 50% всей продукции, которая производится в ОЭЗ Москвы. Их активность обусловлена значительным спросом на российскую микроэлектронику и фотонику. Требования рынка заставляют наращивать и модернизировать производственные мощности, увеличивать количество рабочих мест», – отметил Ефимов.
Также интенсивно вкладываются в собственное развитие фармацевтические компании и предприятия ОЭЗ «Технополис Москва». За первое полугодие они потратили на эти цели 6,5 миллиарда рублей. Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в значительной мере притоку инвестиций способствует реализация офсетных контрактов.
ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Сегодня в ОЭЗ функционируют более 200 компаний – производителей высокотехнологичной продукции – от микросхем до лекарстве. Причём свыше 90% из них обладают статусом резидента. Как отметил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дёгтев, последние три года она возглавляет рейтинг инвестиционной привлекательности отечественных индустриальных парков и особых экономических зон.
Москва отличается развитой промышленностью с почти четырьмя тысячами производственных площадок. Там трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год запускаются 40 - 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Идёт активное внедрение инноваций.
Городские власти оказывают содействие в локализации бизнеса. Действует программа предоставления земельных участков с арендной ставкой всего 1 рубль в год. Она направлена на создание новых и расширение действующих производств.
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